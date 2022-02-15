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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي آلـ الشيخ: الدخول مجاني في بوليفارد رياض سيتي وونتر وندرلاند.. لهؤلاء الأشخاص

صدى البلد

اعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه سيكون الدخول مجاني في بوليفارد رياض سيتي و ونتر وندرلاند لكل شخص يلبس لبس يوم التأسيس.

وكتب الـ الشيخ عبر حسابة بموقع تويتر  " في 22 فبراير الدخول راح يكون مجاني في#بوليفارد_رياض_سيتي و #ونتر_وندرلاند لكل شخص يلبس لبس #يوم_التأسيس 
ننتظر كشختكم السعودية الأصيلة 🇸🇦 #موسم_الرياض ".

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.


ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

السعودية المستشار تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية

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