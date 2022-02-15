عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمنع حدوث حرائق.. نصائح هامة للتعامل مع الدفاية الكهربائية.. فيديو

الدفاية
الدفاية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من كافة منتجات الأجهزة الكهربائية ونستورد نسبة لا تتعدى 5% .

 

وأضاف أشرف هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي“: ”يتم تصنيع الدفايات طبقا للمواصفات القياسية المصرية ويتم استيراد دفايات وفقا للقياسات المصرية”.

 

وتابع أشرف هلال:" مشكلة تكرار حوادث  الحرائق والاختناقات بسبب الدفايات هو عدم قدرة مخارج الكهرباء في المنازل على تحمل سحب الدفاية للكهرباء، ويجب أن يكون مخارج الكهرباء مؤهلة لتحمل سحب الدفاية للكهرباء".

 

وأكمل أشرف هلال: "الدفايات الحالية يكون بها نسب أمان كبيرة"، مضيفا:"  من أسباب حدوث  الحرلاائق بسبب الدفاية هو مشترك الكهرباء وتواجد فيشة الدفاية مع مجموعة فيش أخرى وذلك قد يتسبب في عدم قدرة المشترك على تحمل سحب الكهرباء للدفاية وقد تحدث مشاكل وتؤدي لحرائق".

 

ولفت أشرف هلال: "من الضروري شراء الدفايات من المحلات التجارية المتعارف عليها، والدفاية الزيت أكثر أمانا لكنها أكثر استهلاكا للكهرباء وأغلى سعرا، وننصح المواطنين بعدم تشغيل الدفاية والنوم وغلق كافة منفاذ التهوية لأن الدفاية تسحب الأكسجين، ويجب ألا تكون الدفاية متواجدة بالقرب من بطانية أو سجادة، ويجب وضعها في مكان بعيد في الغرفة لا يوجد حوله شيء".


 


 

الدفاية الأجهزة الكهربائية اخبار التوك شو الكهرباء الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

أستاذ فيروسات: أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويعطى مناعة للجسم

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

بعد فترة عصيبة.. أول أسبوع تنخفض خلاله وفيات كورونا ببريطانيا

أمريكا تطالب إثيوبيا بإطلاق سراح معتقلي تيجراي فورا

الأزهر العالمي للفتوى ووزارة الشباب يواصلان مبادرة «الأخلاق والحريات وبناء الإنسان»

شاهد.. أول تعليق من عمر كمال بعد قرار إيقافه من نقابة الموسيقيين

المهن الموسيقية : لا رجعة في قرار إيقاف عمر كمال وإحالته للتحقيق..فيديو

رئيس محلية النواب: التصالح في مخالفات البناء يوفر 70 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش| كم مرة تزوجت ؟.. و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ