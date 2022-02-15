لمنع حدوث حرائق.. نصائح هامة للتعامل مع الدفاية الكهربائية.. فيديو

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من كافة منتجات الأجهزة الكهربائية ونستورد نسبة لا تتعدى 5% .

وأضاف أشرف هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي“: ”يتم تصنيع الدفايات طبقا للمواصفات القياسية المصرية ويتم استيراد دفايات وفقا للقياسات المصرية”.

وتابع أشرف هلال:" مشكلة تكرار حوادث الحرائق والاختناقات بسبب الدفايات هو عدم قدرة مخارج الكهرباء في المنازل على تحمل سحب الدفاية للكهرباء، ويجب أن يكون مخارج الكهرباء مؤهلة لتحمل سحب الدفاية للكهرباء".

وأكمل أشرف هلال: "الدفايات الحالية يكون بها نسب أمان كبيرة"، مضيفا:" من أسباب حدوث الحرلاائق بسبب الدفاية هو مشترك الكهرباء وتواجد فيشة الدفاية مع مجموعة فيش أخرى وذلك قد يتسبب في عدم قدرة المشترك على تحمل سحب الكهرباء للدفاية وقد تحدث مشاكل وتؤدي لحرائق".

ولفت أشرف هلال: "من الضروري شراء الدفايات من المحلات التجارية المتعارف عليها، والدفاية الزيت أكثر أمانا لكنها أكثر استهلاكا للكهرباء وأغلى سعرا، وننصح المواطنين بعدم تشغيل الدفاية والنوم وغلق كافة منفاذ التهوية لأن الدفاية تسحب الأكسجين، ويجب ألا تكون الدفاية متواجدة بالقرب من بطانية أو سجادة، ويجب وضعها في مكان بعيد في الغرفة لا يوجد حوله شيء".







