حواس: أوباما اكتشف تمثالا يشبهُه داخل مقبرة.. ونادية لطفي ضربت رجلا بالشبب خلال الإعلان عن كشف أثري| فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير، جوانب وذكريات ومواقف جمعته، مع شخصيات عالمية، بداية من شائعة الزئبق الأحمر، ودوره في الآثار، قائلاً: الزئبق الأحمر ده شائعات وبيضحكوا على الناس.

وكشف أن أحد الأمراء في الدول العربية جاء إليه طالباً منه زئبق أحمر، قائلاً : " جالي أمير طلب مني الزئبق الأحمر وكان عايز يديني 100 ألف دولار وأتضحك عليه فعلا من مصريين وباعو له الوهم وخدوا فلوسه، وفيه ناس بتقول أن الشخص لو خد الزئبق الأحمر من حلق المومياء هيسخر الجان وهيعمل اللي هو عايزه.. ودي حاجة مش موجودة بالأساس."

تابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON راوياً مواقف جمعته بشخصيات أخرى: كنت عامل كشف اتنقل في كل دول العالم ونص الصين شافوه وعملنا مؤتمر صحفي في مينا هاوس وأنا كنت بتكلم عن الكشف وواحد طلع قالي أنت عامل الاحتفال ده في عيد اليهود وقامت الله يرحمها نادية لطفي وقلعت الشبشب وطلعت عليه تشتمه وتقوله بتشيل الفرحة من عندنا ليه؟".

وتابع: وقت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى القاهرة؛ قال زاهي حواس: "أوباما دخل معايا مقبره، ولقي تمثال شبهه بالظبط، وقالي أنا شكل ده، وقولتله فعلا، وضحكنا، واديته البورنيطة بتاعتي، وقالي لم أحلم أبدا إني أقف جنب أبوالهول".

وكشف أنه طلب من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن لا يركب الجمل لأنه لا يوجد لدينا منهم سوى 4 فقط، وسيظن كل مواطني العالم أن مصر ما زالت تعتمد على ركوب الجمال.