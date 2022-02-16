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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين الإنسانية يا أستاذ هاني؟.. بسمة وهبة توجه رسالة عاجلة إلى نقيب الموسيقيين بشأن حمو بيكا

صدى البلد

طالبت الإعلامية بسمة وهبة نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر بعودة حمو بيكا للغناء من خلال برنامجها 90 دقيقة عبر قناة النهار.

وقالت بسمة وهبة :" حمو بيكا في ابتلاء ومدافعتى عنه ليس كمطرب ولكنى أطالب بدراسة حالته لإيجاد حل".

وأضافت بسمة وهبة من خلال برنامج 90 دقيقة :" كلنا عايزين مصلحة الفن المصرى ولكن منع حمو بيكا وهو يعانى من مرض خطير ويحتاج إلى حقنة بـ 130 ألف جنيه كل 3 شهور.. حرام .. فين الإنسانية يا استاذ هانى".

بسمة وهبة : إصابة حمو بيكا حقيقة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة حقيقة إصابة مؤدى المهرجانات حمو بيكا بمرض نادر من خلال فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وقالت بسمة وهبة :" على فكرة يا جماعة موضوع حمو بيكا ده شهادة حق حقيقي".

وأضافت بسمة وهبة: "وقت خلاف حسن شاكوش وحمو بيكا استضفت  شاكوش وسألته هل فعلا حمو بيأخذ حقن غالية رد وقال حمو بيكا مش بيدعي وحقيقي تعبان وربنا يعفي عنه".

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بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

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بعد إعلان إصابته بمرض نادر.. حمو بيكا ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

حمو بيكا: مش عارف آخد حقى 

نشر مؤدى المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرد فيه على حالة التنمر التى يتعرض لها بعد أزمته الصحية.

وقال حمو بيكا: “لما ربنا ياخدني هستريح، أحسن ما أعيش مش عارف أخد حقي، بلاش تتنمر على الناس، استفادتوا إيه لما بتتنمروا عليا، مش بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قال عني كلمة وحشة، ربنا يهديك لنفسك، لأن اللي عندك ده مرض”.

مرض حمو بيكا 

وكشف مدير أعمال مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية نقل على أثرها إلي المستشفي بعد عرض حلقته ببرنامج «كلام الناس».

وقال مدير أعمال حمو بيكا في تصريحات صحفية: "امبارح بعد انتهاء الحلقة، بيكا كان مضايق جدا من اللي بيحصله والظلم اللي بيتعرض له، وفي الحلقة عيط وكان متأثر جدا، وخرجنا من القناة وكنت على باب مدينة الإنتاج الإعلامي، وفجأة لقيت حمو بيقع مني في العربية».

وأضاف: «أخذت حمو بيكا وطلعت بسرعة إلى المستشفى، وكمان أنا على علم بمرض حمو النادر مرض (الكرونز) اللي هو سبب في كرشه الكبير، وكنت خايف عليه جدا ليحصله حاجة، وعند وصولي إلى المستشفى تم حجزه والدكتور شخص حالته بأنه ضغط نفسي وكان ممكن يسبب (جلطة) ولكن هو الحمد لله استقرت صحته».

وأوضح: «الدكتور طلب منه الخروج من المستشفى والمكوث بمنزله وهو سيتولى رعايته من المنزل، وهو لازم ياخد حقنة كل 3 أشهر عشان (الكرونز) وهي ميعادها خلال الأسبوع الجاري».

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