رئيسة البرلمان المالاوي: نتطلع إلى تعزيز التعاون في الدبلوماسية الشعبية مع مصر

التقى السفير محمد الشريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالاوي، الثلاثاء، كاثرين هارا رئيسة البرلمان المالاوي.

وأعربت رئيسة البرلمان المالاوي عن تطلعها إلى تعزيز التعاون البرلماني بين مصر ومالاوي، خاصة في ضوء الخبرات المصرية المتراكمة فى مجال العمل البرلماني وما لمصر من باع طويل فى ممارسة الحياة البرلمانية، فضلاً عن بحث سُبل التعاون بين البلديّن في مجال الدبلوماسية الشعبية وتبادل الخبرات التشريعية.

وأكد السفير المصري حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلديّن على المستوى البرلماني والعمل على نقل الخبرات المصرية البرلمانية، وذلك فى إطار تنمية العلاقات الوطيدة طويلة الأمد بين البلديّن.