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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكرى سرحان عن اللص والكلاب: "اتعرضت لـ الغدر وعشت الموضوع بجد".. نوستالجيا

شكرى سرحان
شكرى سرحان

لقب بفتى الشاشة الأول تميز بكاريزما وموهبة فنية عملاقة  تعلق به محبوه ، هو ممثل من طراز فريد، تميز بأداء فنى مميز، عشقه الجمهور وتعلق بأعمالها الفنية حيث تمكن الفنان الراحل شكرى سرحان بجدارة من جذب قلوب الملايين وكانت موهبته وأداؤه العبقرى علامة حفرها فى وجدان عشاقها .

 

كانت أول أعماله السينمائية فيلم "لهاليبو" مع الفنانة الراحلة نعيمة عاكف والذي أخرجه حسين فوزي عام 1949، ثم اختاره المخرج العالمي يوسف شاهين لفيلمه "ابن النيل" عام 1951 م والذي كان الانطلاقة الحقيقية لنجوميته، ثم توالت عليه أدوار البطولة في أعمال "درب المهابيل"، "شباب امرأة"، "الطريق المسدود"، وغيرها من الأعمال، التي بلغت 150 فيلما سينمائيا ابتداء من "لهاليبو" عام 1949، وانتهاء بـ"الجبلاوي" 1991، هذا بخلاف الأعمال الإذاعية والدرامية.

تزوّج شكري سرحان مرتين فقط، الأولى من راقصة أرمينية هي هيرمين وذلك في عام 1952 واستمر الزواج لمدة عامين، قبل أن تبدأ المشاكل ليتم الانفصال وقد بكى كلاهما أثناء الطلاق وأهداها الورود مع ورقة الطلاق، وبعدها قرر أن يتزوّج من خارج الوسط الفني، فتزوّج من ناريمان عوف وهي أم أبنائه "صلاح" و"يحيى".

 

وكشف فى أحد لقاءاته الفنية عن سر نجاح فيلم اللص والكلاب وهو كافة العناصر حبث إن الكاتب الراحل نجيب محفوظ انفعل بقصة إنسان قد تعرض لظلم كثيرا أما المحرج كمال الشيخ تمتع برقة المشاعر قد لامس أيضا المعاناة أيضا عايشه بطل قصة فيلم اللص والكلاب .

ولفت شكرى سرحان إلى أنه عاش بالفعل قصة فيلم " اللص والكلاب " قبل تجسيدها فى السينما وعقب " عيشتها فى الحقيقة واتعرضت للغدر قبل حتى ما يكتبها الأديب الراحل نجيب محفوظ  وده كان سبب نجاح الفيلم " 

 

 

شكري سرحان سينما نجيب محفوظ امراة زواج

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