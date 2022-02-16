مصرع عشرينية أسفل عجلات قطار روسي بالمراغة في سوهاج

لقيت ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر، مصرعها دهسًا، أسفل عجلات القطار الروسي "سوهاج - القاهرة"، أثناء عبورها شريط السكة الحديد، من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة بمحطة سكة حديد المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من محطة سكة حديد المراغة، مفادها مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار الروسي “سوهاج - القاهرة”.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور المدعوة “انتصار. أ. م - 23 عامًا - حاصلة على دبلوم تجارة - وتقيم بقرية بناويط”، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم بها قطار روسي "سوهاج - القاهرة" قبل دخوله المحطة؛ ما أدى إلى مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.