تفاصيل نقل عضو فرقة BTS إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

أصيب V، عضو فرقة BTS الكورية بفيروس كورونا، وظهرت عليه أعراض الإصابة بعد إيجابية تحاليله، منها التهاب في الحلق وحمى خفيفة.

وزار عضو فرقة BTS المستشفى ظهر أمس، الثلاثاء، بعد ظهور التهاب الحلق وبعض الأعراض للاطمئنان على صحته، وتم تشخيصه بإيجابية تحاليل كوفيد 19.

أجرى باقي فريق BTS تحاليل للتأكيد من حالتهم الصحية وجاءت جميعها سلبية، رغم اختلاطهم بصديقهم المصاب ولكن عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

حصل عضو فريق BTS على جرعتين كاملتين من لقاح كورونا، ولم تظهر عليه أي أعراض غير عادية بخلاف الحمى الخفيفة والتهاب الحلق، ويخضع حاليا للعلاج في منزله.

وفي يناير الماضي، ثبتت إيجابية تحاليل فيروس كورونا لثلاثة من أعضاء فريق BTS الكوري، أعلنت الشركة المسئولة عن أعمالهم تطورات حالتهم الصحية.

ووفقا لتصريحات الشركة، فإن اثنين من أعضاء فريق BTS تماثلوا للشفاء التام من فيروس كورونا، فيما ما زال الثالث يتعافى دون ظهور أي أعراض خطرة عليه، حتى تم شفاؤه.

انتهى الحجر الصحي للمجموعة كاملة يوم 3 يناير الماضي، وأصبح الجميع قادرين على العودة إلى ممارسة أنشطتهم الغنائية وحياتهم اليومية، بحسب موقع “ديلي ميل”.

أصدرت الشركة المنتجة لفريق البوب bts الكورية الشهيرة، بيانا تكشف فيه عن إصابة ثلاثة من أعضاء الفرقة بفيروس كورونا المستجد في نهاية ديسمبر الماضي.

وجاء في البيان الذى أصدرته الشركة المنتجة لفرقة البوب bts، أن نتائج الفحوص التي أجريت لهم عقب عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت إيجابية مسحة المغني "جين" و"آر إم"، وأيضا أصيب عضو الفرقة "جينا" بالفيروس ويعتني بنفسه في المنزله.