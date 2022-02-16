عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فن الأدب لسهير القلماوي جديد هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، كتاب "فن الأدب (المحاكاة)" لسهير القلماوي.

كتبت القلماوي في مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب "فرضت المكتشفات المتلاحقة الحديثة في وسائل الاتصال بالجماهير بصماتها الجبارة على كل الفنون طبيعة وإبداعا وتلقيا ، لذلك وجدت أني إذا أردت أن أضيف  الجديد او ان اشغرح أو أعالج بشكل اععمق أي جزء من هذا الكتاب فإنني سأخرج بكتاب اعخر قد تكون صلته بهذا الكتاب اضغعف من أن نطلق عليه نفس العنوان ، لذلك قررت أن ينشر الكتاب كما هو دالا على مرحلة مهمة من مراحل الدراسات النظرية في الفن والأدب في جامعتنا مشيراً إلى أن بدايات الدراسة النظرية كانت تبشر بأكثر مما قد تحقق فعلا في هذا الميدان".
وألحقت هذا الكتاب بدراسة عن أداة الأدب وعن وظيفته بحيث تكمل الصورة من الماهية والأداء والوظيفة على نحو من الأنحاء.
ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يتناول أولها النقد اليوناني القديم وقيمته ، والفصل الثاني يتحدث عن أثينا ومسرحها ، أما الفصل الثالث بعنوان أفلاطون والمحاكاة ، فيما يتحدث الفصل الرابع عن أرسطو والمحاكاة وأخيرا الفصل الخامس يتناول المحاكاة بعد أرسطو وأفلاطون.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي كتاب فن الأدب المحاكاة سهير القلماوي الكتاب بدراسة عن أداة الأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

رئيس الوزراء: سعر الوقود ارتفع فى مصر بنسبة 9.7% رغم زيادته بالخارج بـ 54%

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

احذر..السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

حادث الطريق الأوسطي.. الاستعانة بالدفاع المدني لإخراج شخص محاصر بين سيارتي نقل

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر

ترشيحاتنا

بـ1.5 مليار دولار.. «ماتيتو» و«سكاتيك» تسعيان لإنشاء محطة تحلية المياه في مصر

انفوجراف.. 3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة بالمحافظات

حادث سيارة يفقدها الوعي.. ندم هند صبري وانفصال والدها الأصعب.. فيديو

قرار رسمي.. تدريس 3 دول في مادة الدراسات بالاعدادية خلال التيرم الثاني

مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:لن يكون هناك تصعيد ضد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

مدبولي عن الإيجارات القديمة: نعالج الملف بحكمة وتوازن يراعي البُعد الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب المعدة بالأعشاب وأطعمة ومشروبات يجب تجنبها

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ