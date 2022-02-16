فن الأدب لسهير القلماوي جديد هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، كتاب "فن الأدب (المحاكاة)" لسهير القلماوي.

كتبت القلماوي في مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب "فرضت المكتشفات المتلاحقة الحديثة في وسائل الاتصال بالجماهير بصماتها الجبارة على كل الفنون طبيعة وإبداعا وتلقيا ، لذلك وجدت أني إذا أردت أن أضيف الجديد او ان اشغرح أو أعالج بشكل اععمق أي جزء من هذا الكتاب فإنني سأخرج بكتاب اعخر قد تكون صلته بهذا الكتاب اضغعف من أن نطلق عليه نفس العنوان ، لذلك قررت أن ينشر الكتاب كما هو دالا على مرحلة مهمة من مراحل الدراسات النظرية في الفن والأدب في جامعتنا مشيراً إلى أن بدايات الدراسة النظرية كانت تبشر بأكثر مما قد تحقق فعلا في هذا الميدان".

وألحقت هذا الكتاب بدراسة عن أداة الأدب وعن وظيفته بحيث تكمل الصورة من الماهية والأداء والوظيفة على نحو من الأنحاء.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يتناول أولها النقد اليوناني القديم وقيمته ، والفصل الثاني يتحدث عن أثينا ومسرحها ، أما الفصل الثالث بعنوان أفلاطون والمحاكاة ، فيما يتحدث الفصل الرابع عن أرسطو والمحاكاة وأخيرا الفصل الخامس يتناول المحاكاة بعد أرسطو وأفلاطون.