إصابة الممثلة ديانا هشام بفيروس كورونا

أعلنت الممثلة ديانا هشام إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما نشرت نتيجة التحاليل عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وحرص محبوها على تمني الشفاء والسلامة لها.

يعرض حاليا مسلسل أبو العروسة 3 الذي تشارك فيه ديانا هشام بدور مريم ابنة نيرمين الفقي ومدحت صالح.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.