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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإيجارات القديمة وأسعار الوقود.. أبرز تصريحات مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفى خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء  تناول خلاله الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي ، ومؤشرات نمو الاقتصاد المصرى.


وصلت لـ 5.5%.. مدبولي: هناك موجة تضخم عالمي


قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إنخفاضا فى معدلات البطالة، وبالتالي هناك فرص عمل متاحة صورة جيدة.

 

مش هنلاقي ناكل.. مدبولي: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق أولادنا

تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قضية التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: “هناك ألاف الأفدنة بتضيع بسبب الموضوع دا.. وأصبحت قضية أمن قومي”، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك يد قوية من الدولة وعقباب شديد لتجريم هذه الأفعال

 

مدبولي: زيادة أسعار الوقود وصلت لـ9.7% مقارنة بالزيادة العالمية 54%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن الزيادة التي وصلت لها أسعار الوقود في مصر -حتى في ظل الجائحة- وصلت لـ9.7 % بالرغم  من الارتفاع الشديد في أسعار الوقود مع العلم أن زيادة الوقود وصلت عالميًا لـ 54% .


مرتبطون بالسعر العالمي.. رئيس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة أسعار الوقود


حسم الدكتور مصطفي مدبولي، الجدل بشأن ما يتعلق بالمنتجات البترولية وأسعارها، قائلا: “احنا مرتبطين بالسعر العالمي.. ومصر تحررت من هذا الموضوع وأصبح هناك معادلة سعرية.. وهناك لجنة مسئولة عن هذا الأمر”


رئيس الوزراء : التعدي على الأراضي الزراعية يضيع جهود الدولة

وضح مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن تدشين الدولة المصرية للعديد من المشروعات فى توشكى ، شرق العوينات ، الصعيد ، الدلتا الجديدة ، سيناء وإضافة مساحات كبيرة ومن المقرر خلال عامين أو ثلاث على الأكثر سيتم ادخال حجم أراض كبير للرقعة الزراعية  ، لافتا إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو تعزيز القدرة على المقاومة والصمود ضد أى متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسلع الاستراتيجية


مدبولي عن الإيجارات القديمة: نعالج الملف بحكمة وتوازن يراعي البُعد الاجتماعي


قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الذين تطبق عليهم قوانين الإيجارات القديمة كانوا في جيل الخمسينات والستينات ولكن النهاردة اللي موجود في الشقق هم الجيل التاني والثالث ونعي تمامًا أنه مازالت هناك فئات كثيرة في الإيجار القديم غير قادرة ، لذلك احنا حريصين على معالجة هذا الملف بحكمة ".

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