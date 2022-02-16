مدبولي عن الإيجارات القديمة: نعالج الملف بحكمة وتوازن يراعي البُعد الاجتماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الذين تطبق عليهم قوانين الإيجارات القديمة كانوا في جيل الخمسينات والستينات ولكن النهاردة اللي موجود في الشقق هم الجيل التاني والثالث ونعي تمامًا أنه مازالت هناك فئات كثيرة في الإيجار القديم غير قادرة ، لذلك احنا حريصين على معالجة هذا الملف بحكمة ".

وأضاف: مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز" :" أنه سيكون هناك فترة انتقالية حتى تسير الأمور فيها بهدوء وذلك لعمل برامج لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة".

وتابع :"الدولة ستقوم بإنشاء صندوق لدعم هؤلاء المواطنين من خلال تحمل جزء من الإيجار الحقيقي أو إنشاء وحدات بديلة ، الوحدات التي تخضع لهذا القانون يبلغ عددها 3 مليون وحدة " ، و الهدف هو عمل توازن عادل ويراعي البُعد الاجتماعي".