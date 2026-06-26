مع تعطيل العمل في البنوك.. سعر أقل دولار اليوم

شهد سعر أدني سعر دولار في أول تعاملات اليوم الجمعة 26-6-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وبلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 49.37 جنيها للشراء و 49.47 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

تعطيل العمل في البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت؛ نظرًا لبدء مواعيد إجازة الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل له أمس وحتي صباح اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 49.37 جنيها للشراء و 49.47 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر ثاني أقل دولار 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع في بنوك كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي،العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،التنيمة الصناعية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.49 جنيها للشراء و 49.59 جنيها للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي الأول".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.59 جنيها للشراء و 49.69 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، نكست، الأهلي الكويتي".

إجازة في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في 36 بنكًا حكوميًا علي امتداد فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية، اعتباراً من الخميس المقبل .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أسباب تعطيل العمل في البنوك؛ نظرًا للاحتفال بالذكرى الـ13 من ثورة 30 يونيو 2013.

وقال البنك المركزي المصري إن البنوك ستعود لعملها في الخامس من يوليو المقبل والذي يتوافق مع يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر قبل قليل، فإن البنوك ستحصل على 3 أيام إجازة متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.