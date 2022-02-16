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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرة عن دور العلاج الطبيعي في العناية المركزة لمرضى كورونا بصحة المنوفية

محاضرة عن دور العلاج
محاضرة عن دور العلاج الطبيعي

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، اليوم الأربعاء، ندوة علمية عن دور العلاج الطبيعي في العناية المركزة لمرضى كورونا، والتي أقيمت بالمديرية. 

ألقى المحاضرة دكتور تامر أبو اليزيد، أستاذ مساعد العلاج الطبيعي للأمراض الباطنة جامعة بني سويف ووكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون خدمة المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد سلامة، مدير المستشفيات، والدكتور إيهاب صبحي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، في إطار التطوير والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة للمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد وكيل صحة المنوفية حرص منظومة الصحة بالمنوفية على تقديم جميع الخدمات الصحية بجميع المستشفيات، والعمل على تطوير قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والدورات التدريبية للأطباء العلاج الطبيعي لرفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات والإدارات التابعة للمديرية.  

من ناحية أخرى، أشار الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، إلى الدور الهام للعلاج الطبيعي في مجابهه كوفيد 19، خاصة في الحالات التي تعاني من نقص الأكسجين.    

وتوجه وكيل صحة المنوفية بخالص الشكر والتقدير لجميع أطقم العلاج الطبيعي بالمنوفية، لدورها الفعال في مجابهة فيروس كورونا، آملا منهم المزيد من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية.

 

مديرية الصحة مرضى كورونا محافظة المنوفية المنوفية العلاج الطبيعي

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