ممرات المستشفيات تمتلئ بالمصابين.. انتشار واسع لـ كورونا في هونج كونج

عرضت فضائية " العربية "، تقريرا مصورا يرصد تفشيء فيروس كورونا المستجد في جزيرة هونج كونج بساحل الصين الجنوبي .

وأوضح التقرير أن هناك انتشارا واسعا لـ متحور اوميكرون في هونج كونج، مؤكدا أن هذه الموجة الكبيرة من الانتشار تستنفذ قدرة النظام الصحي.

ولفت التقرير إلى أن هناك تكدس في المستشفيات في هونج كونج نتيجة كثرة المصابين بمتحور أوميكرون حيث تحولت ساحات وممرات المستشفيات إلى عيادات مصغرة مليئة بأسرة المرضى المصابين بـ كورونا.

وأشار التقرير إلى تواجد أسرة في ممرات وساحات المستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمصابين بـ أوميكرون في هونج كونج.

وأكدت السلطات في هونج كونج أن وضع الوباء يعتبر ضربة قاسية للمدينة، منوهة إلى أنها تستعد لتدابير إغلاق صارمة مع توسيع قاعدة إعطاء اللقاحات للجميع .



