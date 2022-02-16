عاجل
أخبار التعليم|سفير تونس بالقاهرة: إيفاد خبراء تربويين للاطلاع على تجربة تطوير التعليم في مصر..قمر الثلج يسطع فى سماء الليلة..مدير معهد إعداد القادة يوضح استراتيجيات القيادة الحديثة أخبار الفن| حفل كارول سماحة.. مؤتمر مهرجان الأقصر.. ناهد السباعي تبكي رحيل شقيقها برسالة مؤثرة طرح مزاد جديد لـ اللوحات الإلكترونية عبر "أبشر" بالسعودية اقتصاد سوريا| تنفيذ 114% من مخططات زراعة القمح بحمص رئيس مستثمري المليون ونصف فدان: الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين في الريف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية رافضة مشروع المجلس الصحي: أغفل الكثير مما يجب تنظيمه وتجاهل دور العلميين

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لتجاهله دور العلميين، رغم استناد المشروع على مواد قانونية تنظم عمل القطاع الصحي وتذكر العلميين بوضوح.


وقالت النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة للمجلس: للأسف الشديد قوبلت مطالبات تعديل نص المادة المنظمة للتخصصات برفض ضم العلميين، الذين هم أحد أعمدة النظام الصحي في مصر وفي كل دول العالم، وأشكر زملائي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين ساندوني في تقديم طلب لإعادة مناقشة المادة الأولى - المتعلقة بخريجي الكليات والتخصصات المختلفة - وإضافة العلميين لكنه حُفظ من رئيس المجلس.


وأشارت النائبة أميرة صابر أيضاً إلى غياب السياسة التحفيزية للأطباء مقابل نصوص تضع أعباءً جديدة على تراخيص مزاولتهم للمهنة، وهو ما تعجبت له بشدة في حين تعاني الدولة من نزيف مستمر للكوادر البشرية خاصة الأطباء، وهو ما تم تداركه لاحقاً في مناقشات القانون بالجلسة العامة.


وأبدت النائبة اعتراضها على السرعة التي اُنجز بها القانون وافتقاره إلى المناقشات اللازمة ليخرج بصورة سليمة، مشيرة إلى أنه في أغلب دول العالم المتقدم، تنظم نصوصها القانونية آلية عمل مجلسين منفصلين هما المجلس الطبي، والمجلس الصحي، أما هذا القانون فقد خلط سلطات المجلسين وأغفل الكثير مما كان يجب تنظيمه وذكره. 


وختمت النائبة كلمتها قائلة: أتمني أن تجرى مستقبلاً تعديلات على هذا القانون الذي أتوقع أن يواجه عقبات كبرى حيال تنفيذه، وأن يحظى العلميين بمكانتهم المستحقة في قوانين هذا الوطن، وفي ميزانيات البحث العلمي، وأن تتحسن أوضاع العلميين بشكل عام، والتي تتطلب كلها مراجعات عادلة وناجزة في بلد ينفذ خطة تنموية طموحة جداً، لكنها للأسف مازالت تغفل قيمة الكثير من المشتغلين بالعلوم.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب الاجتماع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

ترشيحاتنا

المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا.. وقفزة مفاجئة في عدد السجائر| فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على الإنتر بثنائية نظيفة بدوري أبطال أوروبا

جونسون: أدلة انسحاب القوات الروسية غير كافية

محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بهدف ثانٍ في شباك إنتر بدوري الأبطال

الناتو يعلن عن خطة عسكرية جديدة في شرق أوروبا

فيرمينو يمنح ليفربول هدف التقدم على إنتر ميلان في دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ