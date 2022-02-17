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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 17-2-2022

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي أما الجنيه المصري اليوم، الخميس 17 فبراير 2022 استقرارا داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية.

وبحسب آخر تحديث على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، فقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي امام الجنيه المصري نحو عند 51.687 جنيه للشراء، و52.144 للبيع. 

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الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي  

أظهر أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي في آخر تحديث له مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية إلى مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 

وجاءت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.74 جنيه للشراء، و52.15 للبيع.

الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد 

وسجل سعر صرف شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم في التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد، 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

الدينار الكويتي مقابل الدولار  

فيما أظهر أحدث المؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي 

وشهد سعر صرف الدينار الكويتي استقرار على مستواه مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 49.52 جنيه للشراء، و54.54 للبيع.

الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 

فيما جاءت مستويات سعر الدينار على مستواه مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات في شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

الدينار الكويتي في بنك SAIB 

وعرض آخر تحديث للعملات العربية، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.72 للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

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