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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق: أنفقنا مليار جنيه على التعاقدات آخر 4 سنوات

صدى البلد

أكد أحمد فكري الصغير نجم الإسماعيلي الأسبق أن النادي أنفق مليار جنيه على الصفقات خلال الفترة الماضية في آخر 4 سنوات ولم تحقق الصفقات المستوى المطلوب ولا يليقوا بإسم النادي.


وقال الصغير في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية  etc: "الإسماعيلي ثري في مواهبه ولديه العديد من اللاعبين المميزين لكن دائما التفريط في القوام الأساسي واللاعبين يضر بالنادي".


وأضاف: "إيهاب جلال مدرب الفريق السابق تم توفير كل الإمكانيات له من الإدارة وكان هناك دعما له من الجماهير وكام المستوى جيد مع معه وحقق نتائج بالنسبة للجماهير لكن التفريط في اللاعبين تسبب في رحيله".


وتابع: "طلعت يوسف مدرب جيد وكنت أفضل بقاءه مع النادي لكن النادي قرر رحيله، وأيضا المدرب الجديد بروان لم يقدم المستوى المطلوب ولديه أخطاء عديدة".


وأوضح: "الإسماعيلي يأتي في المركز الرابع بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز من حيث رواتب اللاعبين ولا أرى مبرر للنتائج والحال الذي وصلنا إليه"


وأتم: "جماهير الإسماعيلي تبكي حزنا على وضع الدروايش حاليا".

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