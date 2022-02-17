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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مدة الرحلة 90 دقيقة

سعر التذكرة 450 ألف دولار.. طرح رحلات لزيارة الفضاء هذا العام

رحلات الى الفضاء
رحلات الى الفضاء

أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية فتح الباب أمام العامّة لشراء تذاكر لرحلة تستغرق بضع دقائق إلى الفضاء حدد سعرها بـ450 ألف دولار.

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وحسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، من المقرر أن تنظم أولى هذه الرحلات في نهاية سنة 2022 على ما سبق أن أعلنت الشركة التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.


وكانت "فيرجن غالاكتيك" طرحت تذاكر للبيع منذ أغسطس الفائت لكنها كانت متاحة حصراً للأشخاص الذين سجلوا أسماءهم على قائمة انتظار.


وأفادت الشركة في نوفمبر الفائت بأنها باعت مئة تذكرة بالسعر البالغ 450 ألف دولار.
وأضيفت هذه التذاكر إلى 600 أخرى بيعت بين 2005 و2014 في مقابل سعر أدنى راوح بين 200 ألف دولار و250 ألفاً.


وأوضحت "فيرجن غالاكتيك" في بيان أصدرته أمس أن باب التسجيل سيفتح للجميع اعتباراً من اليوم، وسيطلب من المسجلين إيداع دفعة أولى قدرها 150 ألف دولار.


وتستغرق الرحلة 90 دقيقة بمجملها، بما في ذلك الوقت الذي يستلزمه صعودها، على أن تقلع من قاعدة "سبايسبورت أميركا" في صحراء نيو مكسيكو ، بعد "أيام عدة" من التدريب.


وتستخدم الشركة طائرة حاملة ضخمة تقلع من مدرج تقليدي، ثم تنفصل عنها في الجو مركبة تشبه طائرة خاصة كبيرة. وتشغّل هذه المركبة محركها إلى أن يتجاوز ارتفاعها 80 كيلومترا، ثم تعود نزولاً وهي تحوم.


وسيكون في وسع الركاب خلال وجودهم في الفضاء فكّ أحزمة الأمان ليسبحوا بضع دقائق في انعدام الجاذبية ويتأملوا الكرة الأرضية من إحدى الكوات الـ12 في المقصورة.


وتعمل "فيرجن غالاكتيك" راهناً على إجراء تعديلات على الطائرة الحاملة وعلى المركبة، بهدف تحسين أدائهما وقدرتهما على الطيران بشكل متكرر.


وقالت ناطقة باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية لدى بدء العمل على هذه التحسينات في أكتوبر الفائت إنها يُفترض أن تستمر ما بين تسعة وعشرة أشهر.


ومن المقرر تنظيم رحلة تجريبية جديدة بعد ذلك تحمل ركاباً من سلاح الجو الإيطالي، وإجراء تجارب علمية فيها.


أما الأنشطة التجارية الفعلية فيتوقع أن تبدأ في الربع الأخير من سنة 2022، وفق ما أعلنت الشركة في نوفمبر.


وكان البريطاني ريتشارد برانسون صعد إلى الفضاء وحلّق فيه بضع دقائق مطلع يوليو الفائت بمركبة "فيرجن غالاكتيك"، ورافقه في الراحلة ثلاثة موظفين من الشركة.


وبعد بضعة أيام حذا الملياردير جيف بيزوس حذوه في صاروخ من صنع شركته "بلو أوريجن". وخلافاً لـ"فيرجن غالاكتيك" التي لم تنظم أي رحلة منذ ذلك الحين، أطلقت "بلو أوريجن" اثنتين أخريين.

تذاكر دولار شركة دقائق الفضاء الفضائية

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