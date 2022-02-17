الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية تستحوذان على 6.3% من إجمالى صادرات القطاع

تراجعت صادرات مصر من مكونات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 11.8% لتسجل 17 مليون دولار 2021 مقابل 19 مليون دولار في 2020، وهى المواد المتعلقة بالغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة بنسبة 43.9% لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 7.1 مليون دولار في 2020.

وأوضح تقرير المجلس التصديري للجلود، والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، زيادة صادرات الأحذية والفوندي بنسبة 71.7% خلال 2021 لتبلغ 4.209 مليون دولار في مقابل 2.45 مليون دولار خلال 2020، لتستحوذ على 4.9% من إجمالي صادرات القطاع.

وارتفعت صادرات المصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 49.6% لتسجل 1.265 مليون دولار في مقابل 845,362 ألف دولار، لتمثل 1.47% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية والملابس الجلدية يستحوذ على 6.3% من إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 66.1% لتبلغ 86.1 مليون دولار 2021 في مقابل 52.8 مليون دولار خلال 2020.