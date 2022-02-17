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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع عند تسوية تعاملات الأربعاء والأوقية تتجاوز 1870 دولارًا

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا عند تسوية التعاملات ، في ظل ترقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي ومتابعة مستجدات أزمة أوكرانيا.

وارتفعت عند التسوية العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.8% أو ما يعادل 15.30 دولار لتصل إلى 1871.50 دولار للأوقية .

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية انخفاضًا بنسبة 0.2% عند 95.797 نقطة

وتنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذ من المتوقع أن يلقي المزيد من الضوء على خطط مجلس البنك المركزي حول رفع معدل الفائدة.


وعززت البيانات الاقتصادية من التوقعات حول رفع الفائدة في مارس المقبل، بعدما سجل التضخم الأمريكي خلال يناير الماضي أعلى مستوى في 40 عامًا مع ارتفاعه إلى 7.5%.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة 3.8% في يناير الماضي على أساس شهري، بعد تراجعها 2.5% في ديسمبر السابق له، ومقابل توقعات بارتفاعها 2.1%.

كما أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 1.4% خلال يناير، بعد هبوطه 0.1% خلال ديسمبر، كما أنه أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.

العقود الآجلة البنك المركزي أسعار الذهب الفيدرالى الامريكى مبيعات التجزئة

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