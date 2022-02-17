مخاطر الليكتين على الصحة وأفضل البدائل الغذائية

مخاطر الليكتين على الصحة ، المعروف أيضًا باسم "مضادات التغذية" هو نوع من البروتين يرتبط ببعض الكربوهيدرات، ويحتوي كل كائن حي في العالم تقريبًا، من النباتات إلى الحيوانات إلى الميكروبات، على الليكتين.

بحسب ما نشره موقع WebMD، هناك أنواع عديدة من الليكتين، وبعضها آمن تمامًا، بينما قد يشكل البعض الآخر مخاطر صحية، ويعتمد الاختلاف على كمية الليكتين الموجودة ونوع الكربوهيدرات التي ترتبط بها.

ليس كل المخاطر واحدة وبنفس الطريقة، ففي الواقع، العديد من أنواع الليكتين تمر عبر الجهاز الهضمي دون تغيير، وعلى الرغم من أن الليكتين الموجود في النباتات يعتبر صالحًا للأكل وعادة ما يكون غير ضار، إلا أنه يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على صحتك.

علاوة على ذلك، في حين أن الليكتين لا يتأثر بالإنزيمات الهاضمة، فإنه يتحلل بسهولة بالحرارة.

يبدو أن غليان مصادر الليكتين لمدة خمس إلى 10 دقائق فقط يقلل من قدرة الليكتين على الارتباط تمامًا.



لماذا يجب تجنب ليكتين

يكون الليكتين في بعض الأحيان خطيرا بسبب كيفية ارتباطه بالكربوهيدرات مثل السكر.

يجب تجنب أنواع معينة من الليكتين نظرًا لخطر:

سوء التغذية

يمكن أن تمنع أنواع معينة من الليكتين جسمك من امتصاص المواد الأخرى ذات القيمة الغذائية.

يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى مشاكل خطيرة مثل سوء التغذية.

تسمم

تعتبر بعض مصادر الليكتين سامة بشكل خطير.

تحتوي حبوب الخروع، على سبيل المثال، على سم قوي يسمى الريسين.

الأضرار التي لحقت بالجهاز الهضمي

قد ترتبط أنواع معينة من الليكتين بجدران الجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة.

يمكن أن يؤدي تناول نوع معين من الليكتين، وهو phytohemagglutinin، إلى آلام شديدة في البطن وقيء وإسهال.

المخاطر المحتملة لاستجابة المناعة الذاتية

يزعم بعض مؤيدي الأنظمة الغذائية الخالية من الليكتين أن الليكتين يمكن أن يسبب أعراض اضطرابات المناعة الذاتية، ومع ذلك، لا تزال الدراسات جارية لتأكيد أو نفي هذه الفكرة، حاليًا، لا يوجد إجماع علمي يدعم فكرة أن الليكتين مرتبط بأي ظروف صحية خارج التسمم الحاد بالليكتين.

الأطعمة مع ليكتين

يمكن العثور على الليكتين في العديد من الأطعمة التي تشكل جزءًا من النظام الغذائي الأمريكي العادي، العديد من مصادر الليكتين هي أيضًا مصادر جيدة للعناصر الغذائية المهمة، يمكن أن يساعدك فهم خطر الأطعمة التي قد تكون نيئة في الحفاظ على صحتك لفترة أطول.

هذه الأطعمة الستة هي من أسوأ مصادر الليكتين في النظام الغذائي الأمريكي عند تناولها نيئة.

1. الفاصوليا الخام

الفاصوليا الحمراء هي مصدر كبير للبروتين النباتي وهي غذاء منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم، ومع ذلك، من المهم أن تغليها جيدًا قبل تناولها.

إن تناول الفاصوليا النيئة أو غير المطبوخة جيدًا يعرضك لمستوى عالٍ بشكل لا يصدق من phytohemagglutinin.

يقلل طهي الفاصوليا تمامًا من نشاط هذا الليكتين إلى مستويات لا يمكن اكتشافها.

2. الفول السوداني

الفول السوداني هو شكل آخر من أشكال البقوليات، ومثل الفاصوليا، يحتوي على الليكتين.

يمكن الكشف عن ليكتين الفول السوداني في الدم بعد تناول الفول السوداني بكميات كبيرة، على الرغم من عدم إجراء أي دراسات لتحديد ما إذا كان لهذا آثار صحية، إلا أنه يُظهر أن الجسم يمتص ليكتين الفول السوداني.

3. الحبوب الكاملة

يحتوي القمح الخام والحبوب الكاملة الأخرى على نسبة عالية من الليكتين.

يمكن أن تحتوي جرثومة القمح الخام، التي تُباع غالبًا كمصدر للألياف، على ما يصل إلى 300 ميكروجرام من ليكتين القمح لكل جرام.

إذا كنت تحاول تجنب الليكتين، فلا تأكل الحبوب الكاملة النيئة.

4. فول الصويا الخام

فول الصويا نوع آخر من البقوليات المليئة بالليكتين، ومع ذلك، على عكس بعض البقوليات الأخرى، غالبًا ما يؤكل فول الصويا محمصًا.

لا يبدو أن هذا النوع من الحرارة الجافة فعال في تكسير الليكتين مثل الغليان.

كن حذرًا عند تناول فول الصويا النيئ أو المحمص إذا كنت تتجنب الليكتين.

5. البطاطا النيئة

البطاطس هي جزء من عائلة الباذنجانيات وتحتوي على مستويات عالية من الليكتين.

يبدو أن البطاطس النيئة، خاصة الجلد، تحتوي على الليكتين الضار الذي قد يؤثر على صحتك.

يجب إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان الليكتين هو سبب المشاكل الصحية بعد تناول البطاطس النيئة عند البشر.

بدائل خالية من الليكتين

جميع الأطعمة المذكورة أعلاه لها فوائد صحية بالإضافة إلى الليكتين، في معظم الحالات، فإن طهي هذه الأطعمة بالحرارة "الرطبة"، مثل الطبخ أو الغليان أو الطهي في الصلصة أو الخلط في العجين والخبز، يكسر الليكتين إلى مستويات لا تذكر، ما عليك سوى تجنب تناول البقوليات أو الحبوب أو البطاطس النيئة وتناول هذه الأطعمة المطبوخة بدلاً من ذلك.