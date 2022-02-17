مناعة أكثر.. عوض تاج الدين: لقاح كورونا يخفف أعراض الإصابة

كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية عن آخر مستجدات الأبحاث العلمية التى أثبتت أهمية اللقاح في تخفيف حدة أعراض الإصابة بكورونا.



وقال محمود عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” ، إن لقاح كورونا يعطى نوعا من الحماية والمناعة ومن الممكن ألا تمنع الإصابة بنسبة 100% ولكنها تقلل من حدة الاعراض للمصاب بكورونا .

وأشار محمد عوض تاج الدين ، لعمل أبحاث إكلينكية ودراسة الفوارق بين المتطعين بلقاح كورونا من عدمه ومن يحتاج منهم لدخول المستشفيات أو الرعاية المركزة وكشفت الدراسة أن متلقى لقاح كورونا لا يشعرون بحدة أعراض كورونا .

