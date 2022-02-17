عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يصدر قرارات هامة بشأن الفصل الدراسي الثاني.. خلال ساعات

صدى البلد

يبدأ بعد قليل المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية.
 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس سيطلع على مستجدات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامعات ومنع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون الحصول على تطعيم، بالإضافة إلى ما وصلت له الجامعات من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات.
 

txt

سفير مصر في جوبا يبحث سبل التعاون مع وزير التعليم العالي بجنوب السودان.. صور

txt

التعليم العالي: "تمويل العلوم" تُنظم ندوة حول دعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين|صور

واضاف المصدر لموقع "صدى البلد" أنه ستتم مناقشة استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2021 – 2022، والذي من المقرر أن ينطلق السبت المقبل وفق الخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي .

المجلس الاعلى للجامعات الإجراءات الاحترازية التعليم العالي تطبيق الاجراءات الاحترازية امتحانات الترم الأول الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

موضوعات متعلقة

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.. ملفات هامة على طاولة الأعلى للجامعات اليوم

انطلاق المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. اليوم

قبل انطلاق المرحلة الرابعة غدا.. أماكن شاغرة لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني.. وخطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

الأعلى للجامعات: مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة يلغى ترشيحه بالتنسيق

الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية:إخطار الطلاب بالقبول بعد 48 ساعة من التسجيل بالتنسيق

التعليم العالي: "تمويل العلوم" تُنظم ندوة حول دعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين|صور

وزير التعليم العالي يتابع إنجاز العمل بإنشاءات جامعة شرق بورسعيد الأهلية

خلال لقاء مصري نيجيري.. التعليم العالي: مقترح بتوحيد الجهود البحثية بين الدول الإفريقية

ترشيحاتنا

4 شرائح لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها قبل مناقشتها بالنواب الأسبوع المقبل

منتخب الريشة الطائرة يصعد لنهائي بطولة إفريقيا في أوغندا

الأحمدين الأبرز ..نبيل الحلفاوي: 4 أسماء يجب أن ينضموا للمنتخب الوطني

وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يتوقف ..ماذا تريد تل أبيب من دمشق؟

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 17 فبراير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ