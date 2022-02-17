الأعلى للجامعات يصدر قرارات هامة بشأن الفصل الدراسي الثاني.. خلال ساعات

يبدأ بعد قليل المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية.



وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس سيطلع على مستجدات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامعات ومنع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون الحصول على تطعيم، بالإضافة إلى ما وصلت له الجامعات من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات.



واضاف المصدر لموقع "صدى البلد" أنه ستتم مناقشة استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2021 – 2022، والذي من المقرر أن ينطلق السبت المقبل وفق الخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي .