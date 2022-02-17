الأحمدين الأبرز ..نبيل الحلفاوي: 4 أسماء يجب أن ينضموا للمنتخب الوطني

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق نبيل الحلفاوي :"أربعة يجب أن ينضموا للمنتخب ويشاركوا في أول مباراة ودية له. محمد هاني وطارق حامد والأحمدين عبد القادر ورفعت.

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"‏‏هارد لك للزمالك على التعادل.. كان يستحق الفوز. تتعوض إن شاء الله"