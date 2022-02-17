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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يمكن آخر عيد ميلاد.. إصابة الفنانة صفاء جلال بفيروس كورونا

صدى البلد

كشفت الفنانة صفاء جلال عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

 

وكتبت صفاء جلال: "النهارده يوم مش عادي.. النهارده عيد ميلادي السنة دي.. معزولة في السرير إيجابي كورونا..  الحمد لله علي كل حال".

 

وأضافت صفاء جلال: "خلو بالكم من نفسكم الكورونا لسه موجودة وفجاة بتحصل.. ربنا يشفي كل مريض ادعولي يمكن ده آخر عيد ميلاد.. بحبكم قوي من قلبي".

صفاء جلال برفقة بشرى

شاركت الإعلامية، ريهام سعيد، متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد برفقة الفنانة بشرى والفنانة صفاء جلال، وكتبت لهما من خلال صورتهم معلقة: أحلي حاجة القلوب الطيبة.

محطات فى حياة صفاء جلال

تعد صفاء جلال واحدة من أهم نجمات جيلها حيث قدمت أكثر من 70 مسلسل و10 أفلام متنوعة بين الدراماوالكوميديا.

واكتشفها مخرج الإعلانات جورج دوز ليرشحها لتقديم إحدى مسرحيات جلال الشرقاوي، لتبدأ مشوارها الفني عام 1997.

وشاركت صفاء جلال في بطولة العديد من المسلسلات، أبرزها "الضوء الشارد وهوانم جاردن سيتي والتوأم وأم كلثوم وحدف بحر وريا وسكينة وامرأة من زمن الحب".

 

 

 

 

 

 

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