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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. لقطات تجسسية لـ «فورد موستنج الكابريوليه» موديل 2023

صدى البلد

ظهرت لقطات تجسسية لنموذج تجريبي من  فورد موستنج ذات السقف المكشوف (كابريوليه) من الجيل السابع التالي، وهي تسير في الطرقات العامة وما زالت بالكسوة التمويهية التي تغطي ملامحها.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، سبق وأن انتشرت صور نموذج اختباري جديد لفورد  موستنج كوبيه وهي تجري لفات اختبارية على الطرق العامة، بعدها بأيام ظهر إصدار الكابريوليه بكسوة تمويهية مختلفة قليلا عند منطقة السقف، إذ استبدلت شركة فورد الكسوة المزركشة باللون الأبيض والأسود بكسوة سوداء بالكامل، وإن كانت الأبعاد الإجمالية شبيهة بنسخة الكوبيه.

يختلف هذا النموذج الاختباري عن الجيل الحالي، خاصة من ناحية قاعدة العجلات، يتميز التصميم بمظهر أكثر حدة في الزوايا مع أضلاع الجنوط على شكل حرف Y متباعدة على نطاق واسع. 

وهي نفس العجلات الخاصة بطراز فورد موستنج ST ذات الأداء العالي مقاس 19 وبمحرك بقوة 330 حصانا سعة 2.3 لتر.

فورد موستنج الجيل السابع 

مثل  فورد  موستنج الجيل السابع  في الإصدار الكوبيه، تتميز هذه السيارة بزوج من ملاقط المكابح على العجلات الخلفية، وهي غالبا ستأتي كجزء من حزمة الأداء العالي الاختيارية حسب طلب العميل.

فورد موستنج الجيل السابع 

من المرجح أن تكون فورد موستنج الجديدة بمحرك 8 أسطوانات، وعلى الرغم من عدم إعلان الشركة رسميا عن مواصفات مجموعة نقل الحركة في موديلها لسنة 2023، إلا أن الفيديو المسرب الجديد الذي يرصد صوت محرك موستنج الجيل السابع شبيه جدا بمحرك V8، كما أن هناك شائعات مفادها أن فورد الأمريكية ستقدم مجموعة نقل هايبرد مزود بمحرك كهربائي يدفع بالقوة للعجلات الأمامية، وإذا صحت الشائعات ستكون أول فورد موستنج بنظام دفع كلي للعجلات.

من المتوقع أيضا أن تظل العلامة التجارية الأمريكية تقدم فورد موستنج بمحرك سداسي الأسطوانات في مستوى التجهيز البدائي.

فورد فورد موستنج كابريوليه فورد موستنج الجيل السابع

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