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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تطورات طرح علاج كورونا بالصيدليات.. والأرصاد تحذر من طقس السبت

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، الكثير من القضايا الهامة والأخبار العاجلة، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

 

أستاذ مناعة يوضح التطورات الأخيرة لتوفير علاج كورونا بالصيدليات .. فيديو

 

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ مناعة، إنه من المفترض في بداية أي جائحة أو أزمة صحية تمر بها البلد، توافر أدوية وعلاج هذه الجائحة في مكان مركزي يقوم بتوزيع هذه الأدوية على المؤسسات وجميع الجهات، تجنباً لحدوث نقص بها.

وكشف إسلام عنان في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، عن التطورات الأخيرة لتوفير أدوية مواجهة كورونا بالصيدليات، قائلاً: "البروتوكول هيتغير، وسيتم توفيره في الصيدليات الحكومية فقط والإسعاف".

 

السيسي يوجه التحية لـ الجالية المصرية في بلجيكا.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لـ الجالية المصرية، الموجودة أمام مقر الحكومة البلجيكية، وذلك بعد لقاء رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو.

وقد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر رئاسة الوزراء البلجيكية بعد عقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وذلك بحضور وفدي البلدين.

والتقى الرئيس السيسي منذ قليل، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

 

حسام موافي: إفراط استخدام الأكسجين في هذه الحالة يسبب الوفاة |فيديو

كشف حسام موافي، الأستاذ بكلية الطب قصر العينى عن خطورة الإفراط فى جرعات الأكسجين.

وأوضح حسام موافى، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر ، أن الأكسجين عقار له جرعة ونقص المواد المضادة للأكسدة قد يسبب الوفاة .

 

الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء بلجيكا أليكساندر دي كرو | فيديو

عرضت فضائية "الأولي"، لقطات حية عن، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء بلجيكا أليكساندر دي كرو.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بزيارة مهمة جدا للعاصمة البلجيكية للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

 

والتقى الرئيس السيسي مساء أمس، الأربعاء، ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

 

شاهد... لقاء يجمع السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات ومقطع فيديو يرصد لقاء الرئيس السيسي مع "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بزيارة مهمة جدا للعاصمة البلجيكية للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

 

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد خلال 48 ساعة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، الخميس، والظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقالت منار غانم إنه بداية من غد، الجمعة، ستشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية في الطقس، نتيجة التأثر بظاهرة الأخدود العلوى، وهو منخفض جوى فى طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض.

 

الأرصاد: السبت المقبل ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة.

وقالت: "بداية من غداً، نشهد تقلبات في الطقس، نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العُليا، حيث يؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية".

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، يصاحب هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت القادم، منوهة أن يوم السبت هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون درجة الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 16 و17 درجة مئوية.

 

مستشار الرئيس للصحة: ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا لم تنته

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتهاء ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا فى مصر.

وأوضح محمود عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه لا يمكن القول حاليا إن ذروة الموجة الرابعة فى مصر انتهت، خاصة أن أرقام الإصابات تسجل 2000 حالة وأعداد الوفيات تدور بين 50 و60 حالة والوصول للذروة يتطلب الوصول لعدد ثابت من الحالات عدة أيام ثم يبدأ انخفاض العدد. 

 

الأرصاد تُحذر: تقلبات في الطقس غداً وسقوط الأمطار على هذه المناطق لمدة 48 ساعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة، قائلة: "بداية من غداً، نشهد تقلبات في الطقس، نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العُليا، حيث يؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية".

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة عدم الاستقرار تؤدي إلى سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، فقد تكون هذه الأمطار رعدية على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، ومدن القناة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار قد تشمل معظم أنحاء الجمهورية غداً، فقد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، مثل: سيناء، والبحر الأحمر.

 

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 - 2- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس 17- 2- 2022. 

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 694 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 810 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 926 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6480 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا أسعار العملات اليوم الخميس 17- 2 -2022 في القاهرة والمحافظات.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  17.99 جنيه للبيع و17.99 جنيه للشراء.

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