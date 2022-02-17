الأرصاد: السبت المقبل ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة.

وقالت: "بداية من غداً، نشهد تقلبات في الطقس، نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العُليا، حيث يؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية".

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، يصاحب هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت القادم، منوهة أن يوم السبت هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون درجة الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 16 و17 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تكون 10 درجات مئوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار، والشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق السريعة والطرق الصحراوية.

وأوضحت منار غانم أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة، فقد تكون هذه الأمطار رعدية على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرى الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، ومدن القناة، مؤكدة أن الأمطار قد تشمل معظم أنحاء الجمهورية غداً، فقد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، مثل: سيناء، والبحر الأحمر.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الحالة من عدم الاستقرار هي حالة جوية تستمر لمدة 48 ساعة فقط، بداية من مساء يوم الجمعة حتى صباح يوم الأحد، مشيرة إلى أن في الساعات الأولى من يوم الأحد تنحسر الأمطار على منطقة شرق البلاد فقط، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت منار غانم ، إلى أن بداية من يوم الإثنين سنعود إلى الاستقرار في الأحوال الجوية مرة أُخرى، وارتفاع في درجات الحرارة.