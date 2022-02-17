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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قريبا في أمريكا.. محطات الشحن الكهربائي تفوق عدد "الوقود التقليدية"

محطات شحن كهربائية
محطات شحن كهربائية

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على قدم وساق لتهيئة بنيتها التحتية وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها للتحول واستخدام الطاقة النظيفة ومركبات ذات انبعاثات كربونية صفرية، بالفعل قريبا جدا ستكون محطات الشحن الكهربائي بنفس عدد محطات الوقود التقليدية وفي خلال سنوات قليلة يتكون ناط الشحن الكهربائي هي السائدة في كل الولايات.

 

وفقا لتقرير موقع inside evs المتخصص في أخبار النقل النظيف،، إذا سارت الخطة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" بدقة حسب الجدول الزمني بإضافة 500 ألف محطة شحن كهربائي بحلول عام 2030، ستتفو عدديا عن محطات البنزين.

 يوجد حاليًا ما بين 110 إلى 150 ألف محطة بنزين  (لكل منها مضخات فردية متعددة) ويبلغ عدد منافذ شحن المركبات الكهربائية حوالي 110 ألف.

 

انخفض عدد محطات الوقود خلال الـ 20 عاما الماضية بشكل ملحوظ، بينما أدت زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى توسع مستمر وسريع في بناء محطات الشحن الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد من قبل مالكي المركبات المكهربة. يوجد الآن أكثر من مليوني مركبة كهربائية على طرق الولايات المتحدة مقارنة بـ 16 ألف فقط قبل عقد من الزمن.

 

يتمثل أحد التحديات الرئيسية الخاصة بالتحول لاستخدام الطاقة النظيفة هو سرعة توفير محطات شحن كهربائية لمواكبة الزيادة المطردة في عدد السيارات الكهربائية التي غزت الشوارع الأمريكية خلال السنتين الماضيتين خاصة سنة 2021 التي شهدت أعلى نسبة مبيعات للمركبات الكهربائية على مستوى العالم سواء في أمريكا أو في القارة الأوروبية. تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 ، سيكون لدى أمريكا 30 مليون مركبة كهربائية على طرقها، وهو ما يعني ضرورة توفير 478 محطة شحن يومية تعمل 8 ساعات على الأقل لتلبية احتياجات السائقين.

الولايات المتحدة الامريكية انبعاثات كربونية محطات البنزين الطاقة النظيفة أمريكا

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