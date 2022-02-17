رحيله خلال ساعات .. براون مدرب الإسماعيلي يثير الجدل بتصريحات نارية

أثار الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي جدلا قبل ساعات من رحيله عن تدريب الفريق بعد استقرار مجلس الإدارة على توجيه الشكر له .

ورد خوان براون المدير الفنى للنادي الاسماعيلي على الهجوم الكبير الذي تعرض له خلال الساعات الأخيرة من جانب جماهير النادي الاسماعيلي في ظل النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وقال براون: :"معاناة الفريق كانت قبل وصولي، حاولنا تحسين بعض الأمور على المستوى الدفاعي ونجحنا في ذلك، لكن مازال الشق الهجومي يحتاج لعمل كبير".

وأضاف: "أعرف تاريخ النادي جيدًا، لكن الإسماعيلي يعاني منذ سنوات وليس من لحظة وصولي، موقف الفريق سيظل صعبا هذا الموسم سواء معي أو مع غيري".

يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا اليوم، لبحث مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خوان براون، بعد الخسارة أمس أمام بيراميدز في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويبحث مسئولو الإسماعيلي إقالة براون من منصبه والتعاقد مع جهاز فني مصري يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر ان يصدر القرار الرسمي بشأن مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة براون خلال الساعات المقبلة فور انتهاء اجتماع مجلس الإدارة.

ويعيش الإسماعيلي فترة صعبة للغاية خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة مسلسل النتائج السلبية التي تلقاها الفريق وتأزم موقفه بجدول ترتيب الدوري .