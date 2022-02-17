روسيا تسلم ردها بشأن الضمانات الأمنية إلى أمريكا.. ماذا جاء فيه؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن تلقي رد روسيا بشأن ملف الضمانات الأمنية، حسبما قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المسؤول: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا ردًا من روسيا بشأن الضمانات الأمنية.. تم تسليمه إلى السفير سوليفان في موسكو اليوم".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية.

وحسب "روسيا اليوم"، أكدت روسيا ضرورة سحب حلف شمال الأطلسي "الناتو" كل القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا، كما طلبت من واشنطن والحلف اقتراحات محددة بشأن التوسع شرقا.

وأضافت روسيا أنها أكدت خلال ردها على واشنطن عدم وجود خطط لغزو أوكرانيا، لافتة إلى أن خفض التصعيد يتطلب امتثال كييف لاتفاقات مينسك وعدم تسليم أي أسلحة إليها.

علاوة على ذلك، ذكرت "روسيا اليوم"، أن موسكو قالت إنه لا يمكن النظر في قضايا الحد من التسلح بشكل منفصل عن الموضوعات الأخرى.