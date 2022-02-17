عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسلم ردها بشأن الضمانات الأمنية إلى أمريكا.. ماذا جاء فيه؟

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن تلقي رد روسيا بشأن ملف الضمانات الأمنية، حسبما قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المسؤول: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا ردًا من روسيا بشأن الضمانات الأمنية.. تم تسليمه إلى السفير سوليفان في موسكو اليوم".

أمريكا تجلي صحفييها من أوكرانيا.. وروسيا تكشف السبب

تصعيد خطير.. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية.

وحسب "روسيا اليوم"، أكدت روسيا ضرورة سحب حلف شمال الأطلسي "الناتو" كل القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا، كما طلبت من واشنطن والحلف اقتراحات محددة بشأن التوسع شرقا.

وأضافت روسيا أنها أكدت خلال ردها على واشنطن عدم وجود خطط لغزو أوكرانيا، لافتة إلى أن خفض التصعيد يتطلب امتثال كييف لاتفاقات مينسك وعدم تسليم أي أسلحة إليها.

علاوة على ذلك، ذكرت "روسيا اليوم"، أن موسكو قالت إنه لا يمكن النظر في قضايا الحد من التسلح بشكل منفصل عن الموضوعات الأخرى.

الولايات المتحدة الامريكية روسيا أمريكا الضمانات الامنية روسيا وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصعيد خطير.. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

"التعليم العالي": الدراسة بالجامعات والمعاهد السبت لمدة 16 أسبوعا.. والامتحانات خلال يونيو ويوليو

ترشيحاتنا

ماكرون: أفريقيا تواجه تحديات كبيرة والجميع يعلمها.. فيديو

استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج.. مدير شركة يواجه هذه العقوبة

مليون دينار تعويضًا لـ أحمد بدير في الإساءة له من مذيعة |خاص

رئيس الاتحاد الإفريقي: 600 مليون من سكان القارة محرومون من الكهرباء

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري

الموارد البشرية السعودية: لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الحرب الإلكترونية| وزير الدفاع يشهد المرحلتين الثالثة والرابعة لـ "سيناء- 6"

بعد سحب رخصة طارق حامد.. دهس وتهشيم واطلاق رصاص اشهر حوادث ومخالفات لاعبي كرة القدم

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

فيديو

طقس اليوم .. الأرصاد : عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار|فيديو

أوكرانيا وروسيا.. خطر الحرب تقترب وقلق عميق لدى أوروبا ..فيديو

فيديو جراف|ظاهرة غامضة.. تساقط مئات الطيور من السماء في المكسيك

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ