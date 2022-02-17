الموافقة على 27 طلب تقنين جديد في اجتماع اللجنة العليا ببني سويف

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(94)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواءجمال مسعودالسكرتير العام، المستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة، العقيد عصام حسن المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة ،الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 27 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 3479طلبا،فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1889عقدا موزعا (1387عقود مباني+502عقد زراعة)،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك