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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعادل أمام المصري 1-1 بالدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي1-1 ، فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار مباريات الإسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وتقدّم نادي سيراميكا بهدف مُبكر في الدقيقة 14 بعدما حصل على ركلة حرة مباشرة على يمين الملعب أرسلها محمد إبراهيم داخل منطقة جزاء المصري لتصل زميله سيف تقا الذي أسكنها الشباك.

وحاول المصري تعديل النتيجة بالضغط على سيراميكا كليوباترا ولكن دون أي خطورة فأرسل محمد عنتر عقب مراوغته لدفاع سيراميكا على يمين الملعب عرضية لم يُقابلها سوى الدفاع. وأرسل إيميكا عرضية في الدقيقة 22 حولها عموري لاعب المصري برأسه بجوار مرمى سيراميكا.

وردّ سيراميكا كليوباترا برأسية من لاعبه سيف تقا ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المصري.

 وأرسل لاعب سيراميكا كليوباترا شادي حسين عرضية من يمين الملعب لمحمد إبراهيم في الدقيقة 28 ليُسددها أعلى المرمى.

ومرر كوامي بونسو كرة رائعة لزميله شادي حسين داخل منطقة جزاء المصري في الدقيقة 30 الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس المصري.

وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 45 سددها محمد عنتر بنجاح في مرمى سيراميكا كليوباترا.

وكاد شادي حسين يتقدم لسيراميكا كليوباترا ولكن تسديدته في الدقيقة 84 ارتطمت بالعارضة.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 11 فى المركز التاسع ، بينما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة 14 فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي الدوري المصري محمد ابراهيم سيف تقا محمد عنتر

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