صحة قنا: تدريبات مكثفة لـ 29 طبيبا بمستشفيات الفرز والعزل

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المديرية نظمت تدريبا لـ ٢٩ طبيبا من أطباء مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة على البروتوكول العلاجى الجديد لمرضى كوفيد ١٩ بقاعة التدريبات بمستشفى قنا العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن التدريب قدم جرعة علمية مكثفة لأطباء الفرز والعزل حول أحدث البروتوكولات فى علاج حالات كورونا وذلك لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة منهم.

وأشار تاوضرواس ، إلى أن التدريبات تأتى انطلاقا من رؤية وزارة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة التدريب المتطور والمستمر للفرق الطبية بمستشفيات الفرز والعزل.

وقالت الدكتورة نرمين دنقل، مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة ، إن التدريب الذي قدمه الدكتور أشرف أمين، استشاري طب الحالات الحرجة ، و رئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى قنا العام، كان له دور كبير في رفع المستوى العلمى للأطباء بمستشفيات الفرز والعزل.

وأكدت دنقل، أن إدارة التدريب بصحة قنا تقدم بصورة مستمرة تدريبات مكثفة للأطباء فى كافة التخصصات بالمستشفيات العامة و المركزية من أجل تحسين المستوي العلمى ورفع القدرات المهنية لدى الأطباء المشاركين.

اجتماع صحة قنا

اجتماع صحة قنا