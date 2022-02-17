عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا: تدريبات مكثفة لـ 29 طبيبا بمستشفيات الفرز والعزل

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المديرية نظمت تدريبا لـ ٢٩ طبيبا من أطباء مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة على البروتوكول العلاجى الجديد لمرضى كوفيد ١٩ بقاعة التدريبات بمستشفى قنا العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن التدريب قدم جرعة علمية مكثفة لأطباء الفرز والعزل حول أحدث البروتوكولات فى علاج حالات كورونا وذلك لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة منهم.

تطوير 200 عصارة..تكتل العسل الأسود يعيد الحياة لصناعة تندثر بمحافظة قنا..معدات وأدوات لم تشهد أى تطوير أو تحديث

ندوة عن"المخدرات و تأثيرها على الشباب"بقصر ثقافة قوص

وأشار تاوضرواس ، إلى أن التدريبات تأتى انطلاقا من رؤية وزارة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة التدريب المتطور والمستمر للفرق الطبية بمستشفيات الفرز والعزل.

وقالت الدكتورة نرمين دنقل، مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة ، إن التدريب الذي قدمه الدكتور أشرف أمين، استشاري طب الحالات الحرجة ، و رئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى قنا العام، كان له دور كبير في رفع المستوى العلمى للأطباء بمستشفيات الفرز والعزل.

وأكدت دنقل، أن إدارة التدريب بصحة قنا تقدم بصورة مستمرة تدريبات مكثفة للأطباء فى كافة التخصصات بالمستشفيات العامة و المركزية من أجل تحسين المستوي العلمى ورفع القدرات المهنية لدى الأطباء المشاركين.

اجتماع صحة قنا 
اجتماع صحة قنا 
اجتماع صحة قنا 
قنا قنا العام كوفيد ١٩ مستشفيات الفرز البروتوكول العلاجي طبيب وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

توترات روسيا وأوكرانيا ترفع الذهب فوق 1900 دولار

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ قنا: 10 آلاف مواطن تلقوا خدمات مبادرة العزل المنزلي

يستهدف تطوير 200 عصارة.. تكتل العسل الأسود يعيد الحياة لصناعة تندثر بمحافظة قنا

ترشيحاتنا

القصر العيني: تحور أوميكرون سيضعف كورونا.. وانتشاره يساعد على تقوية المناعة.. فيديو

قمة إفريقيا أوروبا ..مطالب عاجلة ومهمة من قادة القارة السمراء |ماذا قالوا؟

سفير مصر ببرلين يبحث فرص زيادة جذب الاستثمارات الألمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

اسمه جوش| من هو حبيب ابنة عمرو دياب الجديد

فرنسا تنهي التحقيق في حادث إسقاط طائرة رئيسا رواندا وبوروندي عام 1994

رفض استئناف أحمد سعد على دفع 270 ألف جنيه لطليقته سمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ