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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18-2-2022، بعد ان سجل إرتفاعاً كبيرا بنحو 20 جنيها في ختام تعاملات  أمس، وذلك بحسب سعر الأعيرة المختلفة في محلات بيع الذهب.

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا 830 جنيهات بعد أن كان في مستهل التعاملات بـ 810 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب 936 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 710 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية 560 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب  6,600 جنيها وأوقية الذهب 29,323 ألف جنيه وكيلو الذهب 940,571 إلى 942,857 جنيه.

الذهب والمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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