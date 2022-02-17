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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية في جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 17 فبراير 2022، كما خسر رأس المال السوقي نحو 3.339 مليار جنيه ليغلق عند 725.833 مليار جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن مؤشر «إيجي إكس 30» هبط بنحو 0.29% ليغلق عند مستوى 11535 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 50» بنحو 0.28% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، فيما انخفض «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.05% ليغلق عند مستوى 13744 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.23% ليغلق عند مستوى 4558 نقطة.
وتابعت رمسيس: انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.08% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، كما تراجع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.02% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة.

وأشارت إلى أن حجم التداول على الأسهم بلغ 232.4 مليون ورقة مالية بقيمة 587.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.41%، والعرب على 11.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.73%.

واوضحت رمسيس: مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55.8 ألف جنيه، 18.4 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 499.3 ألف جنيه، 34 مليون جنيه، على التوالي.

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