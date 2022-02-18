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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

نادين لبكي
نادين لبكي

تحتفل اليوم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي بعيد ملادها ، حيث تعد من أشهر المخرجات فى عالمنا العربى . 

نادين لبكي  درست الاعلام بجامعة سانت جوزيف في بيروت وحصل مشروع التخرج الخاص بها علي جائزة في باريس عام 1998.

اتجهت بعد ذلك نادين لبكي اخراج الاعلانات والفيديو كليب حيث تعد من اشهر مخرجات الفيديو كليب بالعالم العربى.

نادين لبكي 

بدايات نادين لبكي :

 في بداية التسعينيات شاركت نادين لبكي  في برنامج المواهب "ستوديو الفن" لسيمون اسمر وشاركت في مسابقة الاخراج وقدمت خلالها فيديو كليب لمطربة اسمها كارلا تحت اسم "حبيبي يا".

نادين لبكي 

نادين لبكي وأخاصمك أه :

 ثم بعد ذلك لمع أسم نادين لبكي لتقدم  مجموعة كبيرة من الاغاني المصورة والتي اشتهرت بها وكان اولها كليب لبسكال مشعلاني وكاتيا حرب وغيرهم الي ان قدمت اول اغاني "نانسي عجرم" "أخاصمك  اه" والتي لاقت نجاحا غير كبيراً وتلتها مجموعة اخري لاغاني نانسي بالاضافة الي عدد كبير من الكليبات لمجموعة كبيرة من النجوم .

نادين لبكي.. حافية القدمين فى العرض الخاص لـ أصحاب ولا أعز.. فيديو

في أول إنتاج عربي لـ نتفليكس.. نادين لبكي تشارك في بطولة «أصحاب ولا أعز»

نادين لبكي المخرجة والممثلة :

 في عام 2004 حضرت نادين  لبكي  مهرجان كان السينمائي الدولي لكتابة فيلم "سكر بنات" .

كما شاركت نادين لبكي  كممثلة لاول مرة من خلال فيلم "البوسطة"ويعتبر فيلم سكر بنات أول فيلم سينمائي طويل لها بعد إخراجها للعديد من الكليبات.

نادين لبكي 

قدمت نادين لبكي خلال مشوارها الفنى 4 أعمال كمؤلفة كاتبة سيناريو ومخرجة ومنها كفر ناحوم ، والذى يعتبر ثاني فيلم لبناني يصل للترشيحات النهائية لجائزة اﻷوسكار ﻷفضل فيلم أجنبي للسنة الثانية على التوالي بعد فيلم القضية رقم 23.

نادين لبكي 

زوج نادين لبكي :

الفنانة نادين لبكي متزوجة من  المؤلف الموسيقى خالد مزنر ، والذى قدم عشرات المسرحيات الغنائية لأفلام مختلفة منها “بعد الحلاقة” و “بنات السكر” و “هلا لوين”. سجل ألبومه الأول، ويعتبر أول ألبوم منفرد له كمغني وكاتب أغاني، حيث تندرج أعماله الموسيقية تحت العديد من الأنواع، مثل الموسيقى الكلاسيكية والجاز والمتوسطة.

نادين لبكي 

نادين لبكي مرشحة لـ حرب ايطاليا :

رشحت نادين لبكي للمشاركة فى بطولة فيلم حرب ايطاليا للفنان أحمد السقا الا انها إعتذرت عن العمل وحلت بدلاً منها الفنانة اللبنانية رزان مغربى ، ومؤخراص شاركت نادين لبكي كممثلة فى فيلم أصحاب ولا اعز والذى احدث جدلاً كبيراً .

 

نادين لبكي الفنانة نادين لبكي أصحاب ولا أعز كفر ناحوم نانسي عجرم

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