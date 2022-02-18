عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر فرج: انتهيت من الأنسة فرح 5.. أشارك فى "سوشيال" و"وش ثالث".. فيديو

تامر فرج
تامر فرج

أكد الفنان تامر فرج انه ينتظر عرض مسلسله الجديد “ سوشيال ” ، والذى يشارك فى بطولته الفنان أحمد زاهر . 

وتابع تامر فرج فى تصريحات خاصة لـ كاميرا  موقع صدى البلد : خلال الفترة القادمة أنتظر عرض مسلسل “ سوشيال ” والذى تدور احداثه فى أطار 15 حلقة . 

وأستكمل تامر فرج : كما أواصل حالياً تصوير مسلسل “ وش ثالث ” ، والذى يعد واحداً كن حكايات مسلسل وجوه ،ويشاركنى فى البطولة الفنانة حنان مطاوع . 

وأضاف تامر فرج : إنتهينا من تصوير الجزء الخامس من مسلسل الأنسة فرح ، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة . 

تامر فرج: مبهور بشباب الإسكندرية للفيلم القصير ولم أتأخر في تلبية الدعوة.. صور وفيديو

تامر فرج: أصبت بانزلاق غضروفي وأصور حكاية "وش تالت"مع حنان مطاوع

وكان أكد الفنان تامر فرج أنه لم يتردد فى تلبية دعوة حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته الثامنة، دعماً منه لهذا المهرجان القصير.

وتابع تامر فرج فى تصريحات خاصة لـ كاميرا موقع صدى البلد : هناك حالة انبهار انتابتني بمجرد وصولى إلى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فبخلاف التنظيم الذى يتميز به المهرجان، إلا أننى فوجئت أن كل القائمين على هذا الحدث الفنى شباب، سواء رئيس المهرجان أو مديره أو المدير الفنى ، بالإضافة إلى المنظمين والعاملين فيه.

واستكمل تامر فرج : سأحرص على التواجد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لمشاهدة الأفلام المميزة التى أعلن القائمون على المهرجان عن خوضها مختلف المسابقات. 

ويضيف تامر فرج : الأفلام القصيرة لا تقل أهمية عن الأفلام الروائية الطويلة ، وأتمنى أن يصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وغيره من المهتمين بتلك النوعية من الأفلام من إيصالها للجمهور والعالمية. 

تامر فرج الفنان تامر فرج الانسة فرح وش ثالث حنان مطاوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

ترشيحاتنا

السيدة الأولى.. الظهور الأول لشبيهة ميشيل أوباما في مسلسل عن حياتها| فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

بلينكن يعرب عن قلقه من الوضع في اليمن ويدعو إلى خفض التصعيد

بعد التهام رجل على الشاطئ.. متى تهاجم أسماك القرش المواطنين؟

هل النوم طوال خطبة الجمعة يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ