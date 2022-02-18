تامر فرج: انتهيت من الأنسة فرح 5.. أشارك فى "سوشيال" و"وش ثالث".. فيديو

أكد الفنان تامر فرج انه ينتظر عرض مسلسله الجديد “ سوشيال ” ، والذى يشارك فى بطولته الفنان أحمد زاهر .

وتابع تامر فرج فى تصريحات خاصة لـ كاميرا موقع صدى البلد : خلال الفترة القادمة أنتظر عرض مسلسل “ سوشيال ” والذى تدور احداثه فى أطار 15 حلقة .

وأستكمل تامر فرج : كما أواصل حالياً تصوير مسلسل “ وش ثالث ” ، والذى يعد واحداً كن حكايات مسلسل وجوه ،ويشاركنى فى البطولة الفنانة حنان مطاوع .

وأضاف تامر فرج : إنتهينا من تصوير الجزء الخامس من مسلسل الأنسة فرح ، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة .

وكان أكد الفنان تامر فرج أنه لم يتردد فى تلبية دعوة حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته الثامنة، دعماً منه لهذا المهرجان القصير.

وتابع تامر فرج فى تصريحات خاصة لـ كاميرا موقع صدى البلد : هناك حالة انبهار انتابتني بمجرد وصولى إلى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فبخلاف التنظيم الذى يتميز به المهرجان، إلا أننى فوجئت أن كل القائمين على هذا الحدث الفنى شباب، سواء رئيس المهرجان أو مديره أو المدير الفنى ، بالإضافة إلى المنظمين والعاملين فيه.

واستكمل تامر فرج : سأحرص على التواجد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لمشاهدة الأفلام المميزة التى أعلن القائمون على المهرجان عن خوضها مختلف المسابقات.

ويضيف تامر فرج : الأفلام القصيرة لا تقل أهمية عن الأفلام الروائية الطويلة ، وأتمنى أن يصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وغيره من المهتمين بتلك النوعية من الأفلام من إيصالها للجمهور والعالمية.