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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر فرج: أصبت بانزلاق غضروفي وأصور حكاية "وش تالت"مع حنان مطاوع

تامر فرج
تامر فرج

قال الفنان تامر فرج إنه أصيب بانزلاق غضروفي أثناء تصوير الأجزاء الأخيرة من مسلسل الآنسة فرح، وهو ما يفسر سبب ظهوره مؤخرا بالعجاز في عدد من المناسبات منها العرض الخاص لفيلم فرق خبرة. 

وأكد الفنان تامر فرج على أن جميع فريق عمل "الآنسة فرح" حزين لانتهاء العمل عليه، بعد فترة صداقة وتعاون دامت 3 سنوات أصبح فيها الجميع عائلة واحدة بحسب وصفه. 

وأشار تامر فرج إلى أن مسلسل الآنسة فرح نجح في تمصير فكرة العمل المقتبس من مسلسل أجنبي، وتم تحويله إلى نسخة مصرية أصيلة تتماشى مع الثقافة الخاصة بنا. 

وكشف الفنان تامر فرج في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن بدء تصوير حكاية وش تالت، ضمن سلسلة حكايات وشوش المقرر طرحها قريبا. 

وأوضح أن مسلسل وش تالت سيكون 15 حلقة، ويشارك في بطولته مع حنان مطاوع ومحمود عبد المغني وعابد عناني ونورهان، وهو من إخراج معتز حسام. 

تامر فرج الانسة فرح وشوش مسلسل وش تالت حنان مطاوع

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