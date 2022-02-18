نجلاء بدر عن مهاجمي بدلة رقص هند صبرى: مش الجمهور الحقيقى.. والشعب اتربى على أفلام كاريوكا وسمية جمال.. فيديو

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رائيها فى الهجوم الذى طال الفنانة هند صبرى بعد ظهورها ببدلة رقص ضمن أحداث مسلسل " البحث عن علا .

وقالت الفنانة نجلاء بدر فى تصريحات خاصة لـ كاميرا موقع صدى البلد : ما حدث على السوشيال ميديا لا يعتبر هجوماً حقيقياً ، فشخصياً لا أعتبر ان جمهور مواقع التواصل الإجتماعى حقيقى ، فلا أحد يعلم من الذى يقف من وراء الشاشة ويشن هذا الهجوم ، وهل هو شخص واحد لديه عدد من الصفحات ام مجموعة .

وإضافت نجلاء بدر خلال حديثها : ارى ان الجمهور الحقيقى وهو الذى نقوم بمقابلته فى الشارع ، وعلى مدار تاريخ السينما المصرية ، الشعب المصرى إعتاد وتربى على أفلام تحية كاريوكا وسمية جمال .

عيد الحب :

وكانت قد كشفت الفنانة نجلاء بدر عن طقوس احتفالها بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي ، حيث أكدت أنه مازال يقدم هدايا لها.

وتابعت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد: بالتأكيد نقوم بإحضار الهدايا لبعض في تلك المناسبة ، ومنها الورد ، بالإضافة الي المناسبات الأخرى مثل أعياد ميلادنا وعيد زواجنا .

وأضافت نجلاء بدر : أنها تتذكر والدها في مثل هذا اليوم والذي يوافق ذكراه، كما بعثت رسالة إلي زوجها من خلال كاميرا صدي البلد لتهنئه بعد العيد وقالت له: بحبك .

وكانت قد أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته الثامنة.

وقالت نجلاء بدر، فى تصريحات خاصة لـ كاميرا موقع “صدى البلد”، إنها ترى أن تجربة المشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمثابة إضافة لها، خاصة أن المهرجان أثبت على مدار 8 سنوات تميزه، وهذا العام تمت إضافة المسابقة الدولية.

وأكدت نجلاء بدر أنها كانت تعتذر خلال السنوات الماضية عن عدم التواجد فى لجان التحكيم لأنها لم تكن تشعر آنذاك أنها مستعدة لهذا الأمر، ولكن المشاركة فى عدد من الأعمال الفنية تجعل الممثل لديه خبرة للقيام بتلك المهمة.

واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة: “أعتبر اختيارى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمثابة تقدير لى كممثلة، وهذا يؤكد لى أن خطواتى الفنية كانت صحيحة”.