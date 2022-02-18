تنتهي 20 مارس.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال صباح اليوم هناك استقرار فى الأحوال الجوية، ولكن بعد صلاة الجمعة سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأن اليوم الأمطار ستكون بين خفيفة لـ متوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن القاهرة الكبري ستشهد مساء اليوم سقوط أمطار خفيفة في القاهر.

ولفت إلى أن الغد سيكون هناك أمطار على معظم المحافظات، موضحة أن درجات الحرارة في شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وغد القاهرة تشهد درجات حرارة بين الـ 16 لـ 17، وسيكون هناك نشاط للرياح سيجعل الجميع يشعر بتغير حالة الجو.

ولفتت إلى أن حالة الجو ستعود لـ الاستقرار من يوم الأحد، وأكدت أن هذه الموجة ستكون لمدة 48 ساعة، وليست 15 يومًا كما يردد على السوشيال ميديا.

وتابعت منار غانم ، أن ذروة حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية ونشاط الرياح ستكون السبت القادم، حيث تتراوح درجة الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية.

وأوضحت أن هذه الحالة من عدم الاستقرار هي حالة جوية تستمر لمدة 48 ساعة فقط، بداية من مساء يوم الجمعة حتى صباح يوم الأحد، مشيرة إلى أنه في الساعات الأولى من يوم الأحد تنحسر الأمطار على منطقة شرق البلاد فقط، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.



وتابعت أن "فصل الشتاء مستمر حتى يوم 20 من شهر مارس"، وأنه من اليوم حتى يوم 20 من شهر مارس، أمر وارد أن نتعرض لحالة من التقلبات الجوية، أو حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفى نفس السياق نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية على صفحته الشخصية بفيسبوك منشورا بخصوص التقلبات الجوية بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وكتب الدكتور هاني الناظر في منشوره: "بعد بيان هيئة الارصاد الجوية الذي يشير لتقلبات جوية خلال الأيام القادمة وخاصة الجمعة والسبت برجاء اتخاذ الاحتياطات الآتية...

أولا: مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية عليهم اعتبارا من مساء اليوم ولمدة الخمسة أيام القادمة، تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل زيرتك أو تلفاست أو ليفوهستام او غيرهم والأطفال معلقة من أي منهم ثانيا السيدات والسادة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والأطفال ينصح لهم بالبقاء بالمنزل يومي الجمعة والسبت.

وأكمل: عند هبوب رياح متربة يجب مراعاة ضرورة إغلاق النوافذ جيدا، رابعا: الأشخاص الذين يخرجون للعمل أو الحالات الاضطرارية عليهم ارتداء الكمامة أثناء السير في الهواء الطلق إضافة طبعا للاماكن المغلقة لانها تعمل مثل الفلتر فتحمي من الاتربة ولسعات البرد.

وتابع، برجاء البعد تماما عن الزيارات والتجمعات العائلية، وشرب الماء هام وضروري وحيوي في جدود من لترين ونصف لثلاثة علي مدار الاربعة وعشرين ساعة.