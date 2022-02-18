عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 110 ملايين يورو لمشاريع البيئة والمناخ

رئيسة المفوضية الاوروبية
رئيسة المفوضية الاوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص أكثر من 110 ملايين يورو للاستثمار في المشاريع المتكاملة لبرنامج "لايف" لحماية البيئة والمناخ داخل 11 دولة عضو.
وذكرت المفوضية - في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة - أن التمويل سيدعم المشاريع البيئية والمناخية الجديدة الرئيسية في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، وسلوفينيا) لتساهم هذه المشاريع في التعافي الأخضر من جائحة كوفيد-19 ودعم أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء المتمثلة في جعل الاتحاد الأوروبي محايدا مناخيا وخاليا من التلوث بحلول عام 2050.
ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسئول عن الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانز "ليس لدينا وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بأزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث. ويوفر برنامج لايف الدعم المباشر للمشاريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن البلدان والمناطق بأكملها من حماية الطبيعة واستعادتها. فالطبيعة هي أكبر حليف لنا وعلينا الاهتمام بها حتى تتمكن من الاعتناء بنا".
وبدوره، قال مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيتشوس "تعد المشاريع المتكاملة لبرنامج لايف واحدة من الأدوات الرئيسية لجعل التحول الأخضر حقيقة واقعة من خلال تقديم تغييرات مستهدفة على أرض الواقع. ومن خلال هذه المشاريع، يمكن للدول الأعضاء تخضير اقتصاداتها وإعادة الطبيعة والتنوع البيولوجي وتحسين قدرتها على الصمود. أتطلع إلى رؤية الفوائد التي سيجلبها هذا الاستثمار في 11 دولة وخارج حدودها ".
وتسمح المشاريع المتكاملة للدول الأعضاء بتجميع مصادر تمويل إضافية من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصناديق الزراعية والهيكلية والإقليمية والبحثية، فضلا عن التمويل الوطني واستثمارات القطاع الخاص. وإجمالا، من المتوقع أن تجتذب 11 مشروعا أكثر من 10 مليارات يورو من الأموال التكميلية، مما يضاعف بشكل كبير الموارد المخصصة اليوم لإحداث فرق حقيقي على أرض الواقع /بحسب البيان/.
 

المفوضية الأوروبية البيئة المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني والقنوات الناقلة

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

السيسي: مصر ستسعى خلال قمة المناخ المقبلة للخروج بنتائج قابلة للتنفيذ

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورًا حاسمًا فى نجاح مكافحة تغير المناخ

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا.. الأهلي ضد الهلال السوداني.. وفاق سطيف أمام الرجاء المغربي

بحضور بوتين.. روسيا تجري مناورات عسكرية ضخمة في ظل التوتر مع أوكرانيا

بديل "ماكسيما"..  نيسان تشوق جمهورها لـ طرازين جديدين موديل 2025

لقاءات تاريخية لـ الرئيس على هامش القمة الإفريقية الأوروبية.. فيديوجراف

معجزة..الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ستظل خالدة عبر الأزمان

دوري أبطال أفريقيا.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ