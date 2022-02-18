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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة.. غدا

قطع المياه بالقاهرة
قطع المياه بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الشيراتون – الملتقى العربى  – النزهة الجديدة – الحجاز ومتفرعاته – جامع الفتح ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان تريومف – الهايكستب – شارع البترول – فريد سميكة ومتفرعاته )، وذلك اعتباراً  من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 19-2-2022، وحتى الساعة 10  مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.


وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب الانقطاع، نظراً لأعمال تغيير محابس بمحطة مياه مسطرد.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

الخط الساخن 125

واضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه فى حالة طلب المياه يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

القاهرة قطع المياة النزهة الجديدة عين شمس الشرقية مياة القاهرة

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