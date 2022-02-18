هبوط طفيف في أسعار أعيرة الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 18-2-2022

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 تراجعا طفيفا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة تتراوح مابين 2 إلى 3 جنيهات وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 943جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 825جنيها.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 707جنيهات.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 550 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 471 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 6600جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو942.857 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1891دولار للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.