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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تكشف أعداد العاملين الوافدين بها

الكويت
الكويت

 
كشفت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن أرقام رسمية  أن عدد الوافدين العاملين بالقطاعين العام والخاص ممن يبلغون 60 عاما فما فوق يبلغ 68 ألف وافد ووافدة، من بينهم 40.38 ألفا تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، فيما يتواجد نحو 27.6 ألف مقيم ومقيمة أعمارهم فوق 65 سنة.

ويعمل في القطاع الحكومي نحو 5040 وافدا ووافدة تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما، من بينهم 3643 وافدا ووافدة تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، و1397 آخرون فوق الـ 65 عاما.

ويعمل نحو 63 ألف وافد ووافدة ممن تجاوزوا الـ 60 عاما في القطاع الخاص من بينهم 36.7 ألفا تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، و26.2 ألفا تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما. 

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