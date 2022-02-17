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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن تخفيف قيود السفر لمواطنيها

الكويت
الكويت

نقلت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني  ان قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيف إجراءات كورونا والخاصة بالسفر تشمل فقط المواطنين دون  الوافدين، حيث تسري على الوافدين القرارات السابقة المعمول بها سابقا والتي تلزم بضرورة إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى البلاد وبعد الوصول لإنهاء الحجر المنزلي، وذلك بغض النظر عن حالة التطعيم.

وقالت المصادر أيضا أنه يمنع دخول الوافدين إلى الكويت من غير متلقي لقاح كورونا، وبالنسبة لغير مكتملي التحصين وهم من تلقوا جرعة أو جرعتين فقط دون الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة فإنه يسمح بدخولهم بشرط عدم مرور 9 أشهر على موعد أخذ الجرعة الثانية، وضرورة إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة بنحو 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بڤيروس كورونا، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال فحص (PCR) يؤكد سلبية الإصابة من الڤيروس.

ولفتت المصادر إلى أنه بالنسبة لمكتملي التحصين ممن حصلوا على جرعتين وجرعة ثالثة تنشيطية فإنهم مطالبون أيضا بإجراء فحص (PCR) قبل الدخول أو بعدها لإنهاء الحجر المنزلي، وبالنسبة للأطفال الوافدين من هم في عمر يزيد على 6 سنوات ينبغي إحضار شهادة (PCR) يفيد بالخلو من الڤيروس، وذلك كما هو معمول به سابقا.

وشددت المصادر على جميع الوافدين الراغبين في السفر خلال عطلة الأعياد الوطنية أو بعدها بضرورة التأكد من تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية الخاصة بالدخول الى الكويت وفقا للتعليمات السابقة التي تشترط إجراء فحص (PCR) قبل دخول البلاد بنحو 72 ساعة وبعد الدخول لإنهاء الحجر المنزلي.

وأكدت المصادر على أن قرارات مجلس الوزراء في اشتراطات السفر تخص المواطنين فقط، أما المقيمون مكتملو التحصين فتطبق عليهم إجراءات السفر الصادرة سابقا.


وبالنسبة للمواطنين مكتملي التحصين فإنه تم إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول الى البلاد، وإلغاء فحص (PCR) عند الوصول إلى البلاد وإلغاء الحجر المنزلي المطبق عند الوصول الى البلاد، أما غير مكتملي التحصين فإنه تم إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول الى البلاد والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) يؤكد الخلو من الڤيروس.

أما المواطنون غير المحصنين فإنه ينبغي إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بڤيروس كورونا، ويطبق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إجراء فحص (PCR) في اليوم السابع يؤكد الخلو من الڤيروس وذلك لإنهاء الحجر، ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنة.

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