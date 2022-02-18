غدًا.. تعليم سوهاج تُنهي استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لبدء الفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة، غدًا السبت، وسط إجراءات احترازية مُشددة، لتلاشي عدوى فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

وأكد حمدي مصطفى ،مدير عام مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات والأقسام، لبحث الاستعدادات اللازمة، ومناقشة وبحث كل المعوقات التي ظهرت خلال الفصل الدراسي الأول، للعمل على تلاشيها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم، في تصريحات له اليوم، أنه من المنتظر أن تستقبل مدارس المحافظة مليون و200 طالب وطالبة، في 2997 مدرسة على مستوى 11 إدارة تعليمية.

وأكد حمدي مصطفى، استمرار التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة داخل المدارس، خلال الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى وصول جميع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، على أن يتم توزيعها على الطلاب في المدارس بدءًا من اليوم الأول.