كبتاجون وهيروين.. حبس عاطل لاتجاره بالمخدرات 4 أيام للتحقيقات في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتجاره في المواد المُخدرة المُختلفة، إذ ضُبِط بحوزته كمية من الشابو والهيروين وأقراص الكبتاجون، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفادها اتجار المدعو "محمود. ت. ا - 28 سنة - عاطل - ويقيم دائرة مركز سوهاج - والمسجل بأرشيف قسم مكافحة المخدرات - والسابق إتهامه في 7 قضايا تنوعت بين سرقه وتحرش بأنثى وإتجار بالمواد المُخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط قسم مكافحة المُخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته 59 كيس مختلف الأحجام لمادة الشابو المُخدر يزنوا حوالي 750 جرام، و83 تذكرة لمسحوق الهيروين المُخدر يزنوا حوالي 250 جرام، قطعتين لمادة الحشيش المُخدر يزنوا حوالي 10 جرام.

و10 أقراص لعقار الكبتاجون المُخدر، 11 قرص لعقار الأبتريل المُخدر، 12 لمبة زجاجيه وجنيهان عملة ورقية ملفوفة وورقة قصديرية ملفوفة "ادوات تعاطي مُخدر الهيروين"، 2 ميزان حساس "أدوات تجهيز تذاكر مخدر الهيروين"، 18 هاتف محمول مُختلف الماركات مُتحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المُخدرة.

وهاتف محمول أخر خاص بالمتهم، وسلاحين أبيض عبارة عن سنجة، ومبلغ مالي قدره 250 جنيهًا.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المُخدرة بقصد الإتجار واللمبات الزجاجية لتعاطي مُخدر الشابو

والأدوات لتعاطي مخدر الهيروين عن طريق الإستنشاق والميزان لوزن المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المُخدرة لهم والسلاح الأبيض لتقطيع الحشيش، والهاتف المحمول الخاص به؛ من أجل الاتصال بعملائه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.