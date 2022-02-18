خلال مؤتمر الصحة العالمية ببروكسل.. اختيار مصر لدعمها بتكنولوجيا تصنيع اللقاحات.. الرئيس السيسي يطالب بدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل المستدام لسد احتياجاتها الطبية

الرئيس السيسي:

– دعم أفريقيا بتكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا سيجنب القارة من الآثار السلبية للجائحة

– نقدر اختيار مصر ضمن الدول المدعومة بتكنولوجيا MRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات

– على المجتمع الدولي تعزيز آليات توزيع اللقاحات بعدالة وفقا لاقتصاديات كل دولة

– نحتاج لرؤية أفريقيا أوربية مشتركة لدعم القارة للحصول على التكنولوجيا اللازمة لإنتاج اللقاحات

– مصر قادرة على استيعاب تكنولوجيا تصنيع اللقاح وتوظيفها لدعم الدول الشقيقة بالقارة السمراء

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الأفريقية/ الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، للإعلان عن الدول الأفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات.

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وأكد الرئيس أن هذا الحدث يمثل انعكاساً حقيقياً لما يمكن للشراكة الدولية في المجال الصحي تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، فضلاً عن أن تحقيق هذا الإنجاز سيساهم في تمكين الدول الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة في المجال الصحي، داعياً الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

كما أكد الرئيس أن هذه الخطوة تأتي تكريساً لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات، سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية، استناداً إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضاً لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

وجاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية، كالتالي:

يسعدني أن أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا MRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية، أن وجودنا هنا اليوم هو انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك ونتيجة للجهود التي بذلتها كلًا من فرنسا وجنوب أفريقيا على مدار الفترة السابقة لبلورة رؤية أفريقيا أوربية مشتركة لدعم القارة الأفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات وأود هنا أيضًا أن أثمن الجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الأفريقية من تجاوز الاثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة وهو ما يصب أيضًا في إطار حماية العالم أجمع من أثار الجائحة.

أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي او لتوافرها للدول الأفريقية الشقيقة استنادًا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر وأيضًا لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

أود التأكيد على أن هذا الدعم الذي ستحصل عليه دولنا الأفريقية أنما هو خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التي نسعى إليها في المجال الصحي وندعو شركائنا من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.